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Çin, Japonya ve Güney Kore arasında üçlü dışişleri bakanları toplantısı düzenlenecek

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında gerçekleştirilecek üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, 26 Kasım'da Güney Kore'nin Busan kentinde Çin, Japonya ve Güney Kore arasında gerçekleştirilecek üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti Güney Kore Japonya Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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