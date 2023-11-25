Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında gerçekleştirilecek üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasında üçlü dışişleri bakanları toplantısı düzenlenecek

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, 26 Kasım'da Güney Kore'nin Busan kentinde Çin, Japonya ve Güney Kore arasında gerçekleştirilecek üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.