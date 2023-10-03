Çin, insan onuruna öncelik veriyor

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, "Çin, insan onurunun kıymetini artırmak için öncelikli olarak kalkınmaya odaklanıyor. Bu bağlamda yoksulluğun ortadan kaldırılması kilit bir nokta" dedi.

İSTANBUL, 3 Ekim (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, insan hakları meselesini sosyoekonomik açıdan ele alan Çin'in dünyadaki tüm insanların onuruna öncelik verdiğini söyledi.

Çolakoğlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide Çin'in, makul bir gelirle adil kalkınma ve onurlu yaşam olmaksızın insan haklarının tam anlamıyla uygulanamayacağına inandığını ve bu kapsamda önlemler aldığını kaydetti.

"Çin, insan onurunun kıymetini artırmak için öncelikli olarak kalkınmaya odaklanıyor. Bu bağlamda yoksulluğun ortadan kaldırılması kilit bir nokta" diyen Çolakoğlu, ülkenin milyonlarca insanı mutlak yoksulluktan kurtarmadaki başarılarına dikkat çekti.

Çolakoğlu, Çin'in genel anlamda insan haklarının genişletilmesi, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve kentsel ve kırsal dengenin savunulması gibi konularda insan hakları ve insan onuruna dair bütüncül bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Çin'in halkın yaşam standartlarını iyileştirmedeki zengin deneyiminden bahseden Çolakoğlu, "Çin, gelişmekte olan diğer ülkelerle ve az gelişmiş ülkelerle deneyimlerini paylaşmak istiyor. Bu, insanların yaşam standartlarının ve genel olarak insan haklarının iyileştirilmesine çok yardımcı olacak" diye konuştu.

Uzman, Çin'in uluslararası arenada farklılıkların ele alınması ve ortak çözümlerin bulunması için çok taraflı çerçeveleri desteklediğini de kaydetti.

"Çin, gelişmekte olan ülkelerle teknolojik kalkınmanın paylaşılmasında lider ülke haline geldi" diyen Çolakoğlu, Çin'in gelişmekte olan ülkelere sosyal ve mali destek verdiğini de vurguladı. Uzman, "Kalkınmayı küresel bir mesele olarak gören Çin, sadece bazı ülkelerin değil, tüm ülkelerin birlikte kalkınması gerektiği düşüncesinde" dedi.