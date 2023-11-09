Çin'in Yunanistan Büyükelçisi Xiao Junzheng, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ikili işbirliği için yeni bir başlangıç ve ikili ilişkiler için daha da parlak bir geleceğin habercisi olduğunu belirtti.

Çin'in Yunanistan Büyükelçisi: Miçotakis'in Çin ziyareti ikili işbirliği için yeni bir başlangıç

ATİNA, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Yunanistan Büyükelçisi Xiao Junzheng, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ikili işbirliği için yeni bir başlangıç ve ikili ilişkiler için daha da parlak bir geleceğin habercisi olduğunu belirtti.

Xiao, Yunan ulusal haber ajansı AMNA'da yayımlanan Çarşamba günkü yazısında ziyaretin, Çin-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine olumlu ivme kazandırdığını ifade etti.

Büyükelçi, Miçotakis'e 2-3 Kasım tarihlerinde Çin'e yaptığı ziyaret esnasında eşlik etmişti. Ziyaret, son yedi yılda bir Yunan başbakanının Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Miçotakis, ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Başbakan Li Qiang ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmüştü.

Xiao, ziyaretteki gündem maddelerinin içerik bakımından zengin olduğunu ve bu nedenle Çin ile Yunanistan ve Çin ile AB arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

Pire Limanı projesinin başarısından örnek veren Xiao, Miçotakis'in ziyaretini ortak kalkınmaya dayalı bir işbirliği yolculuğu olarak nitelendirdi.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümü olduğunu vurgulayan büyükelçi, ziyareti Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı gelişimini destekleyecek bir yolculuk olarak tanımladı.

Xiao, Çin'in önemli bir ortağı ve AB üyesi olan Yunanistan'ın, Çin-AB ilişkilerinin güçlendirilmesinde köprü görevi gördüğüne işaret etti.