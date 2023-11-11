Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, 2023 Hong Kong ABD-Çin İlişkileri Forumu'nda konuştu

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Hong Kong'da düzenlenen 2023 Hong Kong ABD-Çin İlişkileri Forumu'na video bağlantısıyla katılarak açılış konuşması yaptı. Xie Feng, iki ülkenin farklılıklarına rağmen ortak çıkarların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

HONG KONG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Çin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen 2023 Hong Kong ABD-Çin İlişkileri Forumu'nun açılış konuşmasını video bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirdi, 9 Kasım 2023.

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Perşembe ve Cuma günleri Hong Kong'da düzenlenen 2023 Hong Kong ABD-Çin İlişkileri Forumu'na yönelik video bağlantısı aracılığıyla yaptığı açılış konuşmasında, iki ülkenin farklılıkları olsa da ortak çıkarlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Foruma katılan küresel liderler, son dönemde Çin-ABD ilişkilerinde görülen olumlu sinyalleri memnuniyetle karşılayarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.(Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)