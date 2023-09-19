Çin, Hong Kong'daki konsolosluklardan kişisel bilgiler talep etti
Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki tüm konsoloslukların yerel çalışanlarının kişisel bilgilerinin taraflarına iletilmesini talep etti. Talep, Avrupa Birliği Ofisine gönderilen bir mektupla yapıldı.
HONG Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki tüm konsoloslukların yerel çalışanlarının kişisel bilgilerinin taraflarına iletilmesini talep etti.
Bakanlık, Hong Kong'daki tüm konsolosluklar ile Avrupa Birliği Ofisine hitaben mektup gönderdi.
Hong Kong'daki yabancı konsoloslukların bünyesindeki yerel çalışanlarının isim, iş unvanı, ikamet adresi, kimlik numarası ve seyahat belgesi numarasını içeren listelerin 18 Ekim'e kadar Bakanlığa iletilmesi istendi.
Gelecekte işe alınacak yerel çalışanların bilgilerinin de işe alımı takiben 15 gün içerisinde paylaşılması gerektiği kaydedildi.
Mektupta, söz konusu talebin "Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi doğrultusunda" yapıldığı belirtildi.