Çin, Hong Kong'daki konsolosluklardan kişisel bilgiler talep etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki tüm konsoloslukların yerel çalışanlarının kişisel bilgilerinin taraflarına iletilmesini talep etti. Talep, Avrupa Birliği Ofisine gönderilen bir mektupla yapıldı.