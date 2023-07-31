Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen kutlama resepsiyonuna, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Tümgeneral Yaralı, iki kadim medeniyet olan Türkiye ile Çin arasında binlerce yıla dayanan köklü ilişkiler olduğunu belirtti.

Her iki ülke arasındaki güçlü etkileşim, dostluk ve ortak anlayışın zor dönemlerde de karşılıklı yardımların sağlanmasında kendini gösterdiğini dile getiren Yaralı, Kovid-19 salgınında Türkiye'nin Çin'e tıbbi malzeme yardımında bulunan ilk ülkelerden olduğunu kaydetti.

Yaralı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerek arama kurtarma ekipleri gerekse insani yardımlarla Türkiye'ye elini uzatan ülkelerin başında gelmesi nedeniyle Çin'e ve Çin halkına şükranlarını sunduklarını ifade ederek "Bu zor zamanlarda vermiş olduğunuz destek hep hatırlanacaktır." dedi.

Türkiye ile Çin arasında 1971'de başlayan ilişkilerin 2010'da stratejik işbirliği düzeyine yükseltildiğini kaydeden Yaralı, şöyle devam etti:

"Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı güven temelinde tesis ettiğimiz işbirliğini karşılıklı yarar çerçevesinde geliştirmeyi arzu ediyoruz. Ülkelerimiz arasında ne kadar mesafe olursa olsun, bulunduğumuz coğrafyalarda güvenlik ve istikrar konusunda ortak sorumluluklarımız olduğu inancındayız. İlişkilerimizin çok daha ileri seviyelere taşınması, stratejik işbirliğimizin temellerinin güçlendirilmesi açısından çok önem arz etmektedir. Gerek bölgesel gerekse küresel düzlemde güçlü ve sorumlu aktörler olan Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinin şüphesiz hem bölgesel hem de küresel barışa, refaha ve istikrara daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Li Guangya da Çin'in Türkiye ile karşılıklı fikir alışverişini güçlendirmeye, politika diyalogunu pekiştirmeye, somut işbirliğini artırmaya, dünya barış ve güvenliğinin korunmasına birlikte katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 52. yıl dönümüne girildiğini ve iki ülkenin geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu söyleyen Li, "Sayın (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisi ve her alandaki somut işbirliğimiz istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir. " ifadesini kullandı.