Üye Girişi
Haberler

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Rize çayına hayran kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize ziyaretinde kendisine ikram edilen çaylara hayran kaldı. Büyükelçi, Rize ile bir iş birliği yapacaklarını belirterek çayın kültürel ve turistik değerlerini vurguladı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da çayın önemini vurgulayarak iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize ziyaretinde kendisine ikram edildiği çaylara hayran kaldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize'yi ziyaret etti. Rize Valiliğine ziyaret eden Büyükelçi Sbaobin Liu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile bir araya geldi. Valilikte yapılan toplantı sonrası büyükelçi Sbaobin Liu'ya çeşitli çaylar denetildi. İçtiği farklı çaylara hayran kalan Sbaobin Liu, bütün çaylara 100 puan verdiğini belirtti. Büyükelçi Liu, Çin ve Rize arasında bir iş birliğinin ilerleyen dönemlerde yapılacağını ifade etti.

"Kesinlikle Türkiye ve Çin, Rize'de bir iş birliği yapabiliriz"

İçtiği bütün çaylara hayran kalan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize ile bir iş birliği yapacaklarını belirterek "Bu sefer özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet ve mutluluk hissediyorum. Dün gece Rize'ye geldim ve geldikten sonra ilk uğradığım yer Çay Çarşısı oldu. Orada büyük bir çay bardağı var. Rize çayıyla meşhur olan bir il. Bunu gelmeden önce de biliyorduk. Bu seferki ziyaretimin amacı hem vali beyle hem de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü ile hem de çay üretimi yapan arkadaşlarla görüştüm. Belki de Türkiye ile Çin arasında çay ile alakalı ne yapabiliriz diye değerlendirdik. Burası hem Türkiye Cumhurbaşkanının memleketi hem de önemli çay başkenti. Onun dışında zengin kültür ve turizm kaynakları da var. Kesinlikle Türkiye ve Çin, Rize'de bir iş birliği yapabiliriz. Çin Büyükelçiliği olarak da kesinlikle gelecek dönemde Çin ve Rize ili arasında iş birliğin geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben az önce tadına baktığım bütün çaylara 100 puan verdim. Bence hem Çin hem de Türkiye özellikle geleneksel tariflere uyan ülkeler. Çin'de çaya, 'ça' diyoruz. Türkiye'de çay diyoruz. Bu yüzden telaffuzdan da çok benziyor. Bence bunla ilgili bir tarih kaynağı vardır. Bence çay sadece gündelik yaşamda tüketilen bir içecek değil. Bir kültür ve bir insanın yaşama nasıl davranıyor ile ilgili bir tarzdır. Gelecek aşamada Çin ve Rize arasında ki değişim çay teknolojisinde değil, halk ile halk arasında, kültür ile kültür arasında bir değişim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çay ile birlikte bir sohbet yaptıklarını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çay bizim için en önemli değerlerden bir tanesi. Aynı zamanda turizm odak noktamız. Bu iki alanda birbirimizle iş birliği gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Çay tadımlı sıcak bir sohbet gerçekleştirmiş olduk" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Ankara rize Çay Kültür Diplomasi Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir? KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi! BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ) KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri... En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki!
title