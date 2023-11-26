Çin, Güney Kore'ye ekonomik ve teknolojik konuların siyasileştirilmesine karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Güney Koreli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, ekonomik ve teknolojik konuların siyasileştirilmesine ve güvenlik kavramının ticari ilişkilere genişletilmesine karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Çin, Güney Kore'ye ekonomik ve teknolojik konuların siyasileştirilmesine ve güvenlik kavramının ticari ilişkilere genişletilmesine karşı çıkması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile, Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanlarının Busan kentindeki toplantısı öncesinde görüştü.

Vang, görüşmede, Çin ve Güney Kore'nin komşu iki ülke olarak dostane ilişkiler kurmasının seçenek değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Her iki taraf, ekonominin siyasileştirilmesine, bilimsel ve teknolojik meselelerin araç haline getirilmesine ve güvenlik kavramının ekonomik ve ticari meselelere genişletilmesine birlikte karşı çıkmalıdır." dedi.

Çin ve Güney Kore'nin imalat ve tedarik zincirlerinin "yüksek düzeyde bağlantılı" olduğu ve çıkarlarının bütünleştiğine dikkati çeken Vang, iki ülkenin, ilişkilerinde "dış müdahaleye karşı çıkması" gerektiğini vurguladı.

ABD, son dönemde başta çip üretimi olmak üzere kritik teknolojilerde yönelik ihracat ve yatırım kısıtlamalarıyla Çin'in bu alanlardaki kabiliyetine set çekme niyetini ortaya koyuyor. Washington'ın, bu konuda Avrupa'daki müttefiklerinin yanı sıra ve Doğu Asya'daki Japonya ve Güney Kore gibi kritik üretici ülkeleri yanına çekme çabaları, Pekin'i endişelendiriyor.

Güney Kore, ABD'nin çip sektöründe Çin'e yönelik kısıtlamalardan en fazla zarar görebilecek ülkelerin başında geliyor. Küresel çip imalatında ve satışlarında önemli paya sahip Güney Kore, ürettiği hafıza çiplerinin büyük bölümünü Çin ve Hong Kong'a satıyor. Ülkenin en büyük üreticileri Samsung ve SK Hynix, çip imalatının büyük bölümünü Çin'deki tesislerinde yapıyor.

Çinli Bakan Vang, Park ile Aralık 2022'deki çevrim içi görüşmesinde de benzer endişeleri dile getirmişti.