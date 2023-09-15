Çin, Fujian eyaletini Taiwan ile entegre kalkınma için örnek bölge olarak belirledi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Taiwan İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Pan Xianzhang, Fujian eyaletini Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki entegre kalkınma için örnek bölge olarak belirleyen ve yeni yayımlanan genelgenin, Fujian ve Taiwan arasındaki işbirliği ve entegrasyonu daha da kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Taiwan İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Pan Xianzhang, Fujian eyaletini Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki entegre kalkınma için örnek bölge olarak belirleyen ve yeni yayımlanan genelgenin, Fujian ve Taiwan arasındaki işbirliği ve entegrasyonu daha da kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Pan, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan sakinleri ve Fujian'daki işletmelerin kapsamlı entegrasyonu ile Xiamen ve Kinmen'in yanı sıra Fuzhou ve Matsu gibi kilit bölgeler arasındaki entegrasyonun ilerletilmesi için kurumsal garantiler ve tercihli politikalar sunulacağını söyledi.

Yetkili, Fujian'ın Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki entegre kalkınma için örnek bölgeye dönüştürülmesine yönelik genelgenin hayata geçirilmesiyle, Taiwan'daki soydaşların bölgede eğitim görmeleri, çalışmaları, yatırım yapmaları ve yaşamaları için son derece tanıdık ve dostane bir ortam sağlanarak aidiyet, kazanım, mutluluk ve güven duygularının güvence altına alınacağını ifade etti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Cong Liang, politika oluşturma ve mekanizma belirlemede yenilikleri teşvik etmek ve ilgili politikalar yoluyla daha fazla kar payı sağlamak üzere çabaların süreceği sözünü verdi.

İlgili departmanların Fujian'daki trafik altyapısının plan ve inşasını son yıllarda güçlü şekilde teşvik ettiğini ve çok boyutlu bir entegre ulaşım ağının tesis edildiğini belirten Cong, bunun da eyalet ile Taiwan'ı bağlayan yüksek hızlı ulaşım geçidinin inşasını teknik olarak mümkün kıldığını ifade etti.

Cong, geçidin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında altyapı bağlantısının ilerletilmesi için sağlam bir zemin sağladığını söyledi.

Yetkili, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki altyapı bağlantısı hazır olduğunda, Taiwan'dan gelen malların Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi ve diğer ulaşım kanallarıyla Avrasya pazarına ulaşacağını belirtti.

Cong ayrıca Fujian'ın güneyindeki dış sahillerin sığlığının, açık deniz rüzgar enerjisi üretmek için uygun ve Taiwan'a büyük ölçekli yeşil enerji sağlamak için gerekli koşullara sahip olduğunu söyledi.

Yetkili, anakaranın Taiwan ile birlikte Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında enerji işbirliğini güçlendirmeye ve yeşil enerjiye geçişi ortaklaşa teşvik etmeye istekli olduğunu ifade etti.

Fujian'daki ÇKP Sekreter Yardımcısı Luo Dongchuan, Fujian'ın halihazırda Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki halklar arası etkileşim için en dinamik bölge haline geldiğini ve iki yaka arasındaki seyahatler için en elverişli kanalları oluşturduğunu vurguladı.

Yetkili, Taiwan soydaşları ve işletmelerinin, piyasa temelli, yasalara uygun ve daha elverişli birinci sınıf bir iş ortamının inşasına ortaklaşa katılmalarına yol göstermek üzere daha fazla çaba sarf edileceğini belirtti.

Luo ayrıca, Taiwan soydaşları ve işletmelerinin meşru çıkar ve haklarını korumak için koordinasyon mekanizmasını geliştirmek ve hükümet ile işletmeler arasındaki iletişim kanallarını iyileştirmek üzere çaba gösterileceği sözünü verdi.