Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi tarafından yayımlanan genelgeye göre, Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaleti, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki entegre kalkınmayı teşvik etmek için özel tedbirler alacak.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin, Fujian eyaletini Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında entegre kalkınmaya yönelik bir tanıtım bölgesi haline getirecek.

Salı günü Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ile Devlet Konseyi tarafından ortaklaşa yayımlanan genelgeye göre bu hamleyle, boğazın iki yakası arasında tüm alanlarda entegre kalkınmanın derinleştirilmesi ve Çin anakarasıyla barışçıl şekilde yeniden birleşmenin ileri taşınması amaçlanıyor.

Genelgede bölgenin inşasına yönelik genel şartların yanı sıra 21 özel tedbir yer alıyor.

Genelgeye göre Çin'in güneydoğusu kıyısında bulunan Fujian eyaleti, boğazın iki yakası arasındaki entegre kalkınmayı daha da geliştirmek için kendisine özgü avantajlarını kullanacak ve çeşitli kaynaklardan yararlanacak.

Genelgede ayrıca Taiwan vatandaşlarının refahını artırmak ve anakaradaki vatandaşlarla eşit muamele görmelerini sağlamak için politika ve sistemlerin optimize edileceği dile getirildi.

Genelgeye göre Fujian'ın, Taiwan sakinleri ve işletmelerinin anakaradaki kalkınma arayışlarında ilk tercih edecekleri adres haline getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca tanıtım bölgesi inşa edildikten sonra eyaletin Taiwan ile personel etkileşimlerinin daha da kolaylaşacağı belirtildi.

O zamana kadar, boğazın iki yakası arasındaki ticaret ve yatırımın daha sorunsuz hale gelmesi ve etkileşim ve işbirliğinin daha fazla alana yayılıp derinleşmesi öngörülüyor.

Genelgede, birbirleriyle eşleştirilen Xiamen ve Kinmen ile Fuzhou ve Matsu kentlerinin, boğazın iki yakası arasındaki entegre kalkınmayı teşvik etmede daha belirgin bir emsal rol oynayacağı dile getirildi.