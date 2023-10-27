Çin-Fransa Stratejik Diyalog toplantısı, Çin'de düzenlenecek ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne'un eş başkanlık yapacağı belirtildi.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin- Fransa Stratejik Diyalog toplantısı 29-30 Ekim tarihlerinde Çin'de düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne'un Çin-Fransa Stratejik Diyalog toplantısına eş başkanlık yapacağını kaydetti.