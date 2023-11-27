Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin Kasım ayı dönem başkanı olarak Filistin-İsrail meselesine ilişkin üst düzey bir toplantı düzenleyecek. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin başkanlık edeceği toplantı, ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek.

Çin, Filistin-İsrail meselesi için Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleyecek

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kasım ayı dönem başkanı olan Çin, 29 Kasım'da Filistin- İsrail meselesine ilişkin üst düzey bir Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleyecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin toplantıya başkanlık etmek üzere ABD'nin New York kentine gideceğini duyurdu.