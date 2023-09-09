Çin Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar Çin'in Kararlılığını Güçlendirecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptırım ve kısıtlamaların Çin'in kalkınma sürecini durdurmayacağını ve Çin'in kendine güvenini ve teknolojik yenilik arayışını güçlendireceğini belirtti. ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımları konusunda açıklama yapan Mao, bu uygulamaların serbest ticaret ilkesini ihlal ettiğini ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptırım ve kısıtlamaların Çin'in kalkınma sürecini durdurmayacağı gibi bunların sadece Çin'in kendine güven ve teknolojik yenilik arayışındaki kararlılığı ve kabiliyetini güçlendireceğini ifade etti.

Mao söz konusu açıklamayı Cuma günü, günlük basın toplantısında, ABD hükümetinin Huawei'nin son akıllı telefon modelinde bulunan gelişmiş Çin malı çiple ilgili resmi bir soruşturma başlattığı ve bunun Washington'da yaptırımların etkinliği konusunda tartışmalara yol açtığı yönündeki soru üzerine yaptı.

Sözcü, Çin'in ticari ve teknoloji konularının siyasileştirilmesine ve ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilip kötüye kullanılmasına karşı olduğunu belirtti.

ABD'nin Çinli şirketleri baskı altına almak için devlet gücünü kötüye kullandığını söyleyen Mao, bunun serbest ticaret ilkesini ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırdığını ifade etti. Mao, "Böyle bir uygulama kimsenin çıkarına hizmet etmez" diye konuştu.