Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Pelosi'nin Taiwan'ı Ziyaret Planı Ertelenmek Yerine İptal Edilmeli

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yapmayı planladığı ziyaret hakkındaki tutumunu yineleyerek planın derhal iptal edilmesini istedi.

Sözcü Zhao bu açıklamayı günlük basın toplantısında konu hakkında sorulan bir soruya cevap verirken yaptı. Haberlere göre Pelosi'nin planlanan ziyareti, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması yüzünden daha sonraki bir tarihe ertelenecek. Pelosi'ye geçmiş olsun dileklerini sunan ve acil şifalar dileyen Zhao, Pelosi'nin yapması gereken şeyin ziyareti ertelemek değil, derhal iptal etmek olduğunu söyledi.

Xinhua / Politika