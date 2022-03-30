Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla İlişkilerin Doğasını Netleştirdi

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) — Sözcü Wang, bu açıklamaları, günlük basın toplantısında Çin- Rusya ilişkileri konusunun sorulması üzerine yaptı. Wang, "Çin-Rusya işbirliği için bir limit yok, barışa yönelik çabamızın bir limiti yok, güvenliği korumamızın limiti yok ve hegemonyaya karşı çıkmamıza dair bir limit yok" diye konuştu.

Xinhua / Politika