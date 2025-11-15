Haberler

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya Uyarısı: Seyahatten Kaçının

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan üzerindeki gerginlikler nedeniyle Japonya'ya seyahat eden vatandaşlarına uyarıda bulundu. Japonya Başbakanı Takaichi'nin askeri müdahale iması, Çin'den sert tepkilere yol açtı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan konusunda yaşanan diplomatik gerginliğin ardından vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesine Çin'den sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Takaichi'nin söylemleri "provokatif" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Son zamanlarda Japon liderler Tayvan konusunda bariz şekilde provokatif açıklamalarda bulunarak Çin ile Japonya halkları arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar vermiş ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının kişisel güvenlikleri için önemli riskler oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Çin vatandaşlarına "yakın gelecekte Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları" çağrısında bulunuldu. Çin hükümetinin uyarısının ardından Air China, China Southern ve China Eastern gibi büyük havayolu şirketleri, 31 Aralık'a kadar Japonya'ya olan uçuşlar için bilet alan yolculara tam para iadesi veya ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacaklarını duyurdu.

Japonya Başbakanı Takaichi'nin Tayvan iması krize yol açmıştı

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi 7 Kasım'da Japonya Ulusal Meclisi'nde yapılan bir oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin Japonya'nın "varlığına yönelik bir tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmişti. Japonya yasalarının "ülkenin varlığına yönelik tehdit" durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Çin sert tepki göstermişti

Takaichi'nin sözleri Çin'in sert tepkisine neden olurken, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, "Japonya tarihten ders almaz ve Tayvan meselesine güç kullanarak müdahale etme riskini göze alırsa Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun çelik iradesi karşısında ezici bir yenilgiye uğrayacak ve ağır bir bedel ödeyecektir" açıklamasında bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise, "Japonya Tayvan Boğazı'na müdahale etmek üzere askeri güç kullanmaya cüret ederse bu bir 'saldırı eylemi' olacaktır ve Çin buna güçle karşılık verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Çin, Japon Büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong ise Japonya'nın Çin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi bakanlığa çağırarak diplomatik nota vermişti. Çin'de iktidarda bulunan Çin Komunist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı People's Daily gazetesi ise Takaichi'nin sözlerini "Son 80 yılda bir Japon liderin Çin'e karşı askeri tehditte bulunduğu ilk an" olarak yorumlamıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
