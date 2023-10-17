Çin Dışişleri Bakanlığı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi küresel yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayacağını ve insanlara daha fazla fayda sağlayacağını belirtti.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin insanlara daha fazla fayda sağlayacağından ve küresel yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesine yardımcı olacağından emin olduklarını belirtti.

Mao söz konusu açıklamayı, Salı günkü olağan basın toplantısında Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisiyle ilgili soru üzerine yaptı.

Yoksulluğun sona erdirilmesinin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin öncelikli hedefi olduğunu hatırlatan Mao, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10 yıl önce yoksulluğun azaltılmasını öncelik kabul ederek başlatıldığını ve uluslararası işbirliği yoluyla yoksulluğun azaltılmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Mao, inisiyatifin son on yılda dünya genelinde yaklaşık 1 trilyon ABD doları tutarında yatırımı harekete geçirerek 40 milyon insanı yoksulluktan kurtardığını söyledi. İnisiyatifin tarımsal işbirliği mekanizmasının, üye ülkelerdeki yoksul nüfusun gıdaya erişimine ve gıda krizlerine müdahale edilmesine yardımcı olduğunu belirten Mao, inisiyatif çerçevesindeki sanayi yatırımları ve altyapı projelerinin de çok sayıda iş fırsatı yarattığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Genel Direktörü Ghada Waly, kısa süre önce verdiği bir röportajda Kuşak ve Yol işbirliğinin, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve açlığın sıfırlanması gibi BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasına yönelik çabaları hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

Mao, "Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin insanlara daha fazla fayda sağlayacağına ve küresel yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesine yardımcı olacağından eminiz" dedi.