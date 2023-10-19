Çin Dışişleri Bakanlığı, Kaliforniya Valisi'nin Çin ziyaretini memnuniyetle karşıladı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve heyetinin Çin'e yapacağı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ve ziyaretin olumlu sonuçlar yaratmasını umduklarını söyledi.

Kaliforniya Valisi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Newsom önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret edecek. Mao ise Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Çin'in ziyaret esnasında Kaliforniya ile etkileşim ve işbirliğini artırmayı umduğunu söyledi.

Mao, "Her iki ülkenin tüm kesimlerinden insanları daima daha sık etkileşimde bulunup ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve gençlik alanlarında işbirliğini ve ulus-altı etkileşimleri artırarak iki halka daha fazla fayda sağlamaya ve Çin-ABD ilişkilerine daha fazla pozitif enerji getirmeye teşvik ediyoruz" dedi.