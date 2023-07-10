Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin seyahat uyarısını eleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin seyahat uyarısının ikili işbirliğine engel olduğunu belirtti. Mao, Çin'in hukukla yönetilen bir ülke olduğunu vurgulayarak, ülkede yabancı firmalara yönelik güvenlik soruşturmalarının yasal çerçeveye uygun olduğunu kaydetti. ABD'nin uyarısının iki ülke arasındaki pragmatik işbirliğine engel olduğunu savunan Mao, ABD'nin de ülkeye girmek isteyen Çin vatandaşlarına olumsuz muamelede bulunduğunu öne sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin seyahat uyarısının ikili işbirliğine engel olduğunu belirtti.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre Sözcü Mao Ning, yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Çin'e yönelik seyahat uyarısını eleştirdi.

Çin'in hukukla yönetilen bir ülke olduğunun altını çizen Mao, ülkede yabancı firmalara yönelik güvenlik soruşturmalarının "yasal çerçeveye uygun" olduğunu kaydetti.

Mao, "Çin, ülkeyi seyahat ve iş amacıyla ziyaret etmek isteyen tüm ülkelerin vatandaş ve firmalarını hoş karşılıyor. Çin, (ülkeye gelenlerin) güvenliğini, ülkeye giriş çıkışlar dahil olmak üzere tüm hak ve çıkarlarını kanunlar uyarınca korumayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uyarısının iki ülke arasındaki pragmatik işbirliğine engel olduğunu savunan Mao, ABD'nin de ülkeye girmek isteyen Çin vatandaşlarına "olumsuz muamelede bulunduğunu" öne sürdü.

ABD, Pekin'in "ABD vatandaşlarına ülkeden çıkış yasağı ve haksız yere gözaltına alma" gibi uygulamalarını sebep göstererek Çin'e gidecek vatandaşları için 30 Haziran'da seyahat uyarısı yayımlamıştı.