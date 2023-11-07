Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD ile alt ulusal ve halklar arası etkileşimleri destekleyip teşvik etmeye devam edeceklerini ve ABD'nin alt ulusal ve halklar arası etkileşim ve işbirliği için uygun şartları ve atmosferi yaratmak üzere Çin'le çalışmasını umduklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile alt ulusal ve halklar arası etkileşimi desteklemeye devam edecek

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD ile alt ulusal ve halklar arası etkileşimleri destekleyip teşvik etmeye devam edeceklerini ve ABD'nin alt ulusal ve halklar arası etkileşim ve işbirliği için uygun şartları ve atmosferi yaratmak üzere Çin'le çalışmasını umduklarını söyledi.

Wang, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında kısa süre önce Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen 5. Çin-ABD Kardeş Şehirler Konferansı'na ilişkin bir soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Kardeş şehir işbirliğinin Çin'le ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla başladığını kaydeden Wang, iki ülkenin 1979 yılından bu yana 284 çift kardeş eyalet ve kent belirleyerek ikili ilişkilerin gelişimine güçlü destek verdiğini kaydetti.

Konferansın Kovid-19'dan bu yana Çin ile ABD arasındaki alt ulusal ve halklar arası etkileşimler kapsamında önde gelen bir etkinlik olduğunu vurgulayan Wang, konferans ve yan etkinliklerin 10'dan fazla Çin eyalet ve kentinin temsilcileri ile 22 ABD eyaletinden yaklaşık 20 ilçe yöneticisi ve kent belediye başkanı dahil olmak üzere 200 kadar katılımcıyı kendine çektiğini söyledi. Sözcü, "Halk İçin Yeşil Kentler İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen konferansta katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğunu, deneyimlerini paylaştığını, işbirliğine yönelik fırsatları keşfettiğini ve iyi sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Wang, konferansın alt ulusal ve halklar arası etkileşimlere yönelik canlı ilgiyi ve güçlü dinamizmi yansıttığını ve iki ülke halkının da dostane işbirliğini arzuladığını sözlerine ekledi.