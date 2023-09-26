Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Çinli Şirketlerin Başarısını Engellemek İçin Yasa Dışı Yöntemlere Başvuruyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Çinli şirketlerin başarılı olmasını engellemek için yasa dışı ve haksız yöntemlere başvurduğunu belirten bir makalenin yayımlandığını söyledi. Wang, ABD'nin siber casusluk faaliyetlerini ifşa eden makaleye ilişkin açıklamalarını yaptı.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, normal rekabetle yol alamayan ABD'nin, Çinli şirketlerin başarılı olmasını engellemek için yasa dışı ve haksız yöntemlere başvurduğunun bir makaleyle ortaya konulduğunu söyledi.

Wang, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın 20 Eylül'de yayımladığı ve ABD istihbarat kuruluşlarının siber saldırı ve casuslukta kullandığı yöntemleri ifşa ettiği makale hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Makalede, ABD hükümetinin 2009 yılında Huawei merkezindeki sunuculara sızmaya başladığı ve o zamandan beri bu sunucuları izlediği de ortaya konuldu.

ABD hükümetinin sorumsuz eylemlerini kınadıklarını kaydeden Wang, bu olayla ABD hükümetinin bir yandan Çin'e karşı devasa bir siber casusluk faaliyeti yürüterek ülkenin siber güvenliğinde muazzam risklere neden olurken, diğer yandan Çin'in sözde bilgisayar korsanlığı yaptığı yönünde dezenformasyon yürüttüğünün bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.

Sözcü, "Bu tipik bir ikiyüzlülük ve siyasi manipülasyondur" dedi.

Makalede ABD hükümetinin Huawei'ye karşı 2009 yılından beri siber casusluk faaliyetleri yürüttüğü ve ABD'nin uzun süredir ulusal güvenlik gerekçeleriyle Huawei ve diğer Çinli yüksek teknoloji şirketlerini baskıladığı ortaya konuluyor. Makaleye göre ABD hükümeti siber casusluk yoluyla bile, gerekçe olarak kullanabileceği herhangi bir "kanıt" bulamazken bu durum, ABD hükümetinin Çinli şirketlere yönelik baskılarının ulusal güvenlikle alakası olmadığını, tersine, normal rekabetle yol alamayan ABD'nin Çinli şirketlerin başarılı olmasını engellemek için yasa dışı ve haksız yöntemlere başvurduğunu ortaya koyuyor.

Wang, ilgili ülkelerin, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik siyasi zorlamasına alet olmamasını ve stratejik bağımsızlıklarını koruyup tarafsız ve objektif davranarak iş ortamının adil, açık, kapsayıcı ve ayrımcılıktan uzak olmasını sağlamasını umduklarını söyledi.