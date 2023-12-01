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Çin Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Çin'in kalkınmasını objektif şekilde gözlemlemesini umuyoruz

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in yeni kalkınma sürecinin Avrupa ve dünyanın geri kalanı için yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in kalkınması ile iç ve dış politikalarını kapsamlı ve objektif şekilde gözlemlemesini umduklarını söyledi.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in yeni kalkınma sürecinin Avrupa ve dünyanın geri kalanı için yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in kalkınması ile iç ve dış politikalarını kapsamlı ve objektif şekilde gözlemlemesini umduklarını söyledi.

AB'nin son dönemde ekonomik yavaşlama, elverişsiz iş ortamı, ihraç fazlası, ticaretteki dengesizlik ve Çin merkezli uluslararası düzen arayışı konularındaki endişelerini Çin'e ilettiği ve Çin'le bağların koparılmayacağını ancak "riski azaltmanın" söz konusu olduğunu vurguladığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Cuma günkü olağan basın toplantısında AB tarafından dile getirilen endişelerin gerçeklerle bağdaşmadığını söyleyen Wang, küresel ekonomik toparlanmadaki zorluklara rağmen Çin'in ekonomisini istikrara kavuşturma ve iyileştirme yönünde iyi bir ivme yakaladığını ve bunun kolay olmadığını ifade etti.

Yılın ilk üç çeyreğinde Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak Çin'i büyük ekonomiler arasında lider konuma getirdiğine işaret eden Wang, son dönemde birçok uluslararası kuruluşun Çin ekonomisine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini hatırlattı.

Çin'in hiçbir zaman ticaret fazlası arayışında olmadığını, ayrıca Çin Uluslararası İthalat Fuarı ile Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nı aktif şekilde düzenlediğini belirten sözcü, daha fazla pazar fırsatıyla dışa açılmak, sanayi ve tedarik zincirlerinde küresel işbirliğini artırıp ilerletmek için çalıştıklarını söyledi.

Çin'in yeni kalkınma sürecinin Avrupa ve dünyanın geri kalanı için yeni fırsatlar yaratacağına işaret eden Wang, Çin'in yeşil sanayi ve temiz teknoloji alanlarındaki hızlı kalkınmanın, teknolojik yenilik arayışını sürdürme ve eksiksiz sanayi ve tedarik zincirleri oluşturma yönündeki özenli çabaların bir sonucu, ayrıca gayretli çalışmalar ve adil rekabetle kazanılan meşru bir avantaj olduğunu belirtti.

Wang, "Bu durum AB'deki tüketiciler ve küresel kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümün teşviki yönündeki küresel çabalara muazzam bir katkı sağlamıştır" dedi.

Sözcü, "Enflasyonun düşürülmesinden ekonomik toparlanmanın desteklenmesine, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün hayata geçirilmesinden stratejik bağımsızlığın güçlendirilmesine, çok taraflılığın korunmasından küresel güçlüklerle mücadeleye kadar pek çok alanda Çin, AB'nin güvenilir bir ortağıdır" ifadesini kullandı.

"Riski azaltma" ve "bağımlılığı azaltma" politikalarının, işbirliğinin bir kenara atılıp zayıflatılmasına evrilmemesi gerektiğini söyleyen Wang, küresel zorlukları ortaklaşa çözmek üzere AB'nin Çin'in kalkınması ile iç ve dış politikalarını kapsamlı ve objektif şekilde gözlemlemesini, makul ve faydacı bir Çin politikası benimsemesini, ayrıca iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmesini umduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Politika

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