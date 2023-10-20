Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yunanistan Başbakanı Üst Düzey Temsilcisi ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Beijing'de bulunan Yunanistan Başbakanı Üst Düzey Temsilcisi ve Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas ile bir araya geldi. İkili, Çin ile Yunanistan arasındaki işbirliğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemini ele aldı.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Beijing'de bulunan Yunanistan Başbakanı Üst Düzey Temsilcisi ve Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, önerilmesinden bu yana geçen 10 yılda en popüler küresel kamu malı ve en büyük uluslararası işbirliği platformu haline geldiğini belirtti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasında Yunanistan'ın önemli bir ortak olduğunu ifade eden Wang, Çin ile Yunanistan arasındaki faydaya dayalı işbirliğinin verimli sonuçlar elde ettiğini hatırlattı. Wang, Pire Limanı projesi gibi işbirliği projelerini artırmak ve Avrupa'da bağlanabilirliği desteklemek üzere Yunanistan ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Çin ile Avrupa'nın rakip değil ortak olduğuna işaret eden Wang, Çin'in hakiki çok taraflılığı savunmak ve uygulamak, serbest ticareti desteklemek, adil rekabeti güvence altına almak, korumacılığa karşı çıkmak ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi için çalışmak üzere Avrupa tarafıyla işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Wang, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının sağlıklı gelişiminde Yunanistan'ın yapıcı rol oynamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Skrekas ise Yunanistan ve Çin'in karşılıklı fayda sağlayan işbirliği için yüksek seviyede karşılıklı güvene ve sağlam bir zemine sahip olduğunu belirtti.

Çin'in güvenilir bir dostu olan Yunanistan'ın tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, dostluk geleneğini ilerletmeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini belirten Skrekas, AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine aktif katılım ve destek sunacaklarını belirtti.