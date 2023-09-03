Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Topluma Birlik ve Küresel İşbirliği Çağrısı Yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası topluma birlik ve küresel işbirliği çağrısı yaparak karşılıklı kalkınma ve daha iyi bir gelecek yaratma hedefini vurguladı. Wang, küresel yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve bölgesel barışın korunması için ortak çalışma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, karşılıklı kalkınma ve daha iyi bir gelecek yaratmak için uluslararası topluma birlik ve küresel işbirliği çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Cumartesi günü video aracılığıyla bağlandığı Global Town Hall 2023 adlı forumdaki konuşmasında yaptı.

Bugün dünyanın yüzyıldır görülmemiş hızda değişimlerden geçtiğini belirten Wang, bölünme ve cepheleşme tehlikeleriyle, birlik ve işbirliği fırsatlarının birlikte var olduğunu ifade ederek "tarihin gidişatı yaptığımız seçimlerle şekillenecek" dedi.

Konuşmasında dört maddelik bir öneride bulunan Wang, tüm ülkeleri birlik olmaya ve işbirliği yapmaya, ortak kalkınma için çalışmaya ve daha iyi bir gelecek yaratmaya çağırdı.

Wang, küresel yönetim sisteminin iyileştirilmesi için gerçek çok taraflılığa bağlı kalınması ve birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Bakan ayrıca, dışa açık bölgesel yönetim sisteminin aktif şekilde uygulanması ve Asya'nın kalkınması ve yeniden canlanması süreçlerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Wang, iyi komşuluk ilişkileri içinde ve dostça bir arada yaşamanın teşvik edilmesini ve komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip bir toplum inşa edilmesini istedi.

Bakan, tüm taraflara, ortak, kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonuna bağlı kalma ve bölgesel barış ve istikrarı birlikte koruma çağrısı yaptı.

Wang, "Bölge dışındaki bazı güçlerin Güney Çin Denizi'ndeki barışa zarar verme girişimleri başarılı olamayacak" dedi.

Çin'in Ekim ayında Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Wang, yeni bir başlangıç noktası olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde elde edilen başarı ve deneyimleri kapsamlı şekilde gözden geçirmek ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği için fikir ve önlemleri araştırmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.