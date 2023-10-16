Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkmenistan ile İşbirliğini Derinleştirmek İstiyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya gelerek ikili işbirliğini derinleştirmek ve kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü Beijing'de Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, iki devlet başkanının bu yıl Çin ile Türkmenistan arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu açıklayarak ikili işbirliğinde yeni bir dönemi başlattığını söyledi.

Wang, Çin'in ikili işbirliğini kapsamlı şekilde derinleştirmek ve kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak üzere Türkmenistan ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Wang, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasında Türkmenistan'ın kilit öneme sahip bir ortak olduğunu ve Türkmenistan'ın 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılımının ikili işbirliğine yeni bir ivme kazandırarak önemli işbirliği projelerini ileriye taşıyacağını sözlerine ekledi.

Meredov ise iki devlet başkanının karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine büyük önem verdiğini kaydetti.

Meredov, Türkmenistan'ın çeşitli alanlardaki işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanmayı ve kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmeyi umduğunu belirtti.

Türkmenistan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne aktif destek ve katılım sağladığını vurgulayan Meredov, Türkmenistan tarafının kendi Büyük İpek Yolu'nu canlandırma girişiminin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile uyumunu güçlendirmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.