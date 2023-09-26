Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Medeniyetler Arasında Eşitlik ve Karşılıklı Öğrenmeyi Vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, medeniyetler arasında eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve kapsayıcılığın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Wang, sözde 'otoriter rejime karşı demokrasi' söylemleri altında koparılan yaygaralara ve kendi değer yargıları ile kalkınma tarzlarını başkalarına dayatmaya yönelik her türlü hamleye Çin'in karşı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, medeniyetler arasında eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve kapsayıcılığın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, sözde "otoriter rejime karşı demokrasi" söylemleri altında koparılan yaygaralara ve kendi değer yargıları ile kalkınma tarzlarını başkalarına dayatmaya yönelik her türlü hamleye Çin'in karşı olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "Ortak Geleceğe Sahip Küresel Bir Topluluk: Çin'in Öneri ve Eylemleri" adlı resmi raporu sunarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, dünyadaki hiçbir medeniyetin diğerlerinden üstün olmadığını ve kimsenin değer yargılarının cepheleşmeyi tahrik etmek amacıyla siyasi araç ve hatta silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirti.