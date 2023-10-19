Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun tam bir başarı elde ettiğini belirtti. Forumda varılan uzlaşının yüksek kaliteli işbirliği için yeni bir aşamayı temsil ettiğini söyleyen Wang, bu durumun küresel ekonomiye yeni fırsatlar ve pozitif etkiler sağlayacağını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuşak ve Yol Forumu'nu tam bir başarı olarak nitelendirdi

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasında önemli bir dönüm noktası olarak nitelediği 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun "tam bir başarı" elde ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu forumda varılan en önemli uzlaşı, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde yeni bir aşamaya geçilmesi yönünde oldu" dedi.

Wang, işbirliğindeki yeni aşamanın küresel ekonomi için çok daha fazla yeni fırsat yaratacağını ve bunun küresel ortam için pozitif bir etki yaratacağını kaydetti.

Bakan, "Bu forumda ortaya konulan en büyük vizyon ise dünyayı ortaklaşa bir şekilde modernleştirmektir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ortak kalkınmaya yönelik bir işbirliği platformu yarattı ve gelişmekte olan pek çok ülkenin modernleşmeye doğru ilerleyişini hızlandırmasına yardımcı oldu" diye konuştu.

Wang, mevcut forumda 458 sonuca ulaşıldığını ve bu rakamın bir önceki foruma kıyasla çok daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri bakanı, Kuşak ve Yol işbirliğinin son 10 yıl içinde tarihi başarılar elde ederek ortak kalkınmaya giden bir işbirliği, fırsat ve refah yolu açtığını kaydetti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dünyadaki en popüler uluslararası kamu malı ve en büyük uluslararası işbirliği platformu haline geldiğini belirten Wang, inisiyatifin açık bir platform olduğunu ve her ülkenin her zaman bu platforma katılabileceğini sözlerine ekledi.

Bakan, diğer ülkeleri bir araya getiren inisiyatiflerin de açık olmasını ve kapalı gruplar yaratmaktan kaçınılmasını umduğunu dile getirdi.

Wang, Çin'in diğer tüm inisiyatiflerle uyum içinde çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD'nin uygulamaya koyduğu Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı'nın Kuşak ve Yol'u hedef aldığı iddiasını yalanlayan Wang, bu söylemin ekonomik konuları siyasallaştırma çabasının başka bir örneği olduğunu söyledi.