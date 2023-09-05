Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüşerek, iki ülkenin karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerini güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Beijing'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, jeopolitik ve çeşitli diğer zorluklar ile çalkantılar karşısında Çin ve İtalya'nın karşılıklı saygı ve güven, açıklık, işbirliği ve eşit diyalog ilkelerine bağlı kalarak iyi geçinmek için doğru yolda ilerlemeleri gerektiğini belirtti.

Wang, iki ülkenin liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, üst düzey temasları güçlendirmek, ikili ilişkilerin siyasi temelini sağlamlaştırmak, üst düzey tatbiki işbirliğini genişletmek, halklar arası etkileşimi zenginleştirmek ve Çin-İtalya ilişkilerinin sürekli, sağlam ve istikrarlı gelişimini sağlamak üzere İtalya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Tajani ise ülkesinin Çin ile uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler geliştirmeye büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğini, ayrıca Çin ile daha yakın üst düzey temaslarda bulunmak ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek istediğini ifade etti.

Bakan, mevcut uluslararası ortam değişken olsa da İtalya-Çin ilişkilerinin bundan etkilenmeyeceğini vurguladı.

Wang ve Tajani ayrıca, Çin-İtalya Hükümet Komitesi'nin 11. ortak toplantısının kapanış törenine katıldı.