Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İrlanda Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Beijing'de İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin'in İrlanda ile karşılıklı saygı ve eşit muameleye dayalı siyasi zemini daha da sağlamlaştırmaya, ikili işbirliğinin açıklık, faydacılık ve tamamlayıcı avantajlara sahip doğasını ortaya koymaya ve iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan stratejik ortaklığı bir üst seviyeye taşımaya istekli olduğunu söyledi.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin-AB işbirliğinin rekabetten, getirdiği fırsatların da zorluklardan daha ağır bastığını ifade etti.

Wang, Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde İrlanda'nın yapıcı rol oynamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Martin ise tek Çin ilkesine bağlı kalmanın, bugüne dek bütün İrlanda hükümetlerinin izlediği net politika olduğunu belirtti. Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ve halklar arası etkileşimi derinleştirmeye devam etmek istediklerini belirten Martin, AB tarafından önerilen Küresel Geçit programı ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasında sinerji yaratmaya yönelik görüşmeleri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.