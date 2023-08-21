Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran ile Çalışmaya Devam Etmeye Hazır Olduğunu Belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran ile temel çıkarlarını desteklemek için çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını belirtti. İki ülke liderinin vardığı uzlaşının hayata geçirilmesi ve işbirliğinin ilerletilmesi için çaba gösterileceği ifade edildi.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemek üzere Çin'in İran ile çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Wang, söz konusu açıklamayı Pazar günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şubat ayında Çin'e yaptığı başarılı resmi ziyareti hatırlatarak iki ülke liderinin ikili işbirliği konusunda yeni ve önemli bir uzlaşıya vardığını, böylece Çin-İran ilişkilerinin yeni bir seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Wang, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini ilerletmek için iki tarafın da her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

Bakan ayrıca, Çin'in dış müdahalelere birlikte karşı koymak, tek taraflı zorbalığa direnmek, iki ülkenin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunmak ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarları ile uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak üzere İran ile birlikte çalışmayı sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.

Wang, Beijing'de İran ve Suudi Arabistan arasında başlatılan diyaloğun ardından iki tarafın ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam ettiğine ve bunun Ortadoğu'da bir uzlaşı dalgası yarattığına işaret etti.

Çin'in İran'ın bu yöndeki doğru kararını takdir ettiğini belirten Wang, Ortadoğu'daki ülkeleri kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu keşfetme, iletişim ve diyaloğu güçlendirme, birliğe ve kendini geliştirmeye bağlı kalma, ayrıca iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri kurma yolunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan ise İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, Çin ile üst düzey temasları sürdürmek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde işbirliğini derinleştirmek, ayrıca uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde oynadığı yapıcı rolden dolayı Çin'e içtenlikle teşekkür etti.

Görüşmede İran'ın nükleer programı da ele alındı. İranlı bakan tüm taraflarla yapılan temaslarda kaydedilen son gelişmeler hakkında Wang'a bilgi verdi.

Wang ise İran'ın nükleer meselesinin ancak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın tam ve etkin şekilde uygulanmasının sürdürülmesiyle temelden çözülebileceğine işaret ederek, Çin'in bu meseleyi bölgesel barış ve istikrara yardımcı olacak bir doğrultuya taşımak için İran dahil tüm taraflarla koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca, BRICS çerçevesindeki işbirliği ve ortak ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.