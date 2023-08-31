Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Görüştü
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile görüştü. İki bakan, Çin-İngiltere ilişkilerinin önemini vurgulayarak, işbirliğini ve diyaloğu desteklediklerini belirtti.
BEİJİNG, 31 Ağustos 2023 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çarşamba günü Beijing'de İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile görüştü, 30 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Politika