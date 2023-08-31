Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile görüştü. İki bakan, Çin-İngiltere ilişkilerinin önemini vurgulayarak, işbirliğini ve diyaloğu desteklediklerini belirtti.