Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Diyalog ve İstişare ile Anlaşmazlıkların Çözülmesini Vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesinin önemini vurgulayarak evrensel güvenliği sağlayacak bir ortamın oluşturulması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesinin önemini vurgulayarak evrensel güvenliği sağlayacak bir ortamın oluşturulması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "Ortak Geleceğe Sahip Küresel bir Topluluk: Çin'in Öneri ve Eylemleri" adlı resmi rapora ilişkin olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Ülkelerin birbirlerinin meşru güvenlik kaygılarına değer vermesi gerektiğini belirten Wang, askeri ittifakların keyfi şekilde genişletilmesine ve diğer ülkelerin güvenlik alanının daraltılmasına karşı olduğunu söyledi.