Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin ilişkilerini sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna döndürmek için çalışmaları gerektiğini belirtti. Wang, diyalog kurulması ve ortak paydaların genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD İlişkilerinin Sağlıklı ve İstikrarlı Olmasını İstiyor

WASHİNGTON, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin ilişkilerini bir an önce sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna döndürmek için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme öncesinde kısa bir bilgilendirme için basının karşısına çıktıklarında yaptı.

Wang, Blinken'in Haziran ayında yaptığı Çin ziyaretine karşılık, ABD'ye iade-i ziyarette bulunduğunu söyledi.

Çin ve ABD arasında anlaşmazlık ve farklılıklar olsa da iki ülkenin önemli müşterek çıkarları paylaşıp ortak zorluklarla karşılaştığını belirten Wang, bu nedenle diyalog kurulması gerektiğine işaret etti.

Çin ile ABD arasında diyalog sürecinin yeniden başlamakla kalmayıp, derinlemesine ve kapsamlı olması gerektiğini belirten Wang, böylece iki ülkenin karşılıklı anlayışı artırabileceğini, yanlış anlama ve yanlış hükümleri azaltabileceğini, daima ortak paydaları genişletme arayışında olacağını ve karşılıklı fayda sağlayan işbirlikleri yürüteceğini ifade etti.

Wang, bu tür çabaların Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını ve ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna dönmesini kolaylaştıracağını vurguladı.

Çin-ABD ilişkileri hakkında rahatsız edici söylemler sık sık gündeme gelse de Çin'in sakinliğini koruduğunu belirten Wang, Çin'e göre doğru ve yanlış kriterlerinin kimin daha güçlü ya da nüfuzlu olduğuna göre değil, Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine, uluslararası hukuka, uluslararası ilişkilerin temel normlarına ve zamanın gidişatına uygun davranılıp davranılmadığına göre belirlendiğini söyledi.

Wang, "Günün sonunda gerçeklerin her şeyi ortaya çıkaracağından ve tarihin adil hükmünü vereceğinden eminiz" dedi.