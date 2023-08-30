Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Parlamentosu Başkanı Adel Al Asoomi ile Beijing'de bir araya geldi. Wang, Çin'in Arap ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeye ve medeniyetler arasındaki etkileşimi artırmaya istekli olduğunu belirtti.