Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Parlamentosu Başkanı Adel Al Asoomi ile Beijing'de bir araya geldi. Wang, Çin'in Arap ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeye ve medeniyetler arasındaki etkileşimi artırmaya istekli olduğunu belirtti.
BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi, Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), başkent Beijing'de Arap Parlamentosu Başkanı Adel Al Asoomi ile bir araya geldi, 29 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Politika