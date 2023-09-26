Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, APEC toplantısının işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu yıl Kasım ayında ABD'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın cepheleşmelerin ateşlendiği bir güreş meydanı değil, işbirliğinin teşvik edildiği bir sahne olması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu yıl Kasım ayında ABD'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın cepheleşmelerin ateşlendiği bir güreş meydanı değil, işbirliğinin teşvik edildiği bir sahne olması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "Ortak Geleceğe Sahip Küresel Bir Topluluk: Çin'in Öneri ve Eylemleri" adlı resmi rapora ilişkin olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, en büyük gelişmekte olan ülke ve APEC'in önemli bir üyesi olan Çin'in, bu yılki APEC toplantısının başarılı geçmesi için yapıcı rol oynamaya istekli olduğunu kaydetti.

Dışişleri bakanı, ABD'nin ev sahibi ülke olarak görevinin tam anlamıyla farkında olmasını ve toplantının sorunsuz gerçekleştirilmesi için elverişli şartları oluşturmak üzere açıklık, hakkaniyet, kapsayıcılık ve sorumluluk sergilemesini umduğunu vurguladı.