Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD İş Çevrelerini Çin-ABD İlişkilerine Katkıda Bulunmaya Çağırdı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD iş çevrelerini Çin'in yüksek kaliteli büyümesi ve üst düzey dışa açılımından doğan yeni fırsatları değerlendirmeye ve Çin-ABD ilişkilerinin ilerlemesine katkıda bulunmaya çağırdı.

WASHİNGTON, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD iş çevrelerini Çin'in yüksek kaliteli büyümesi ve üst düzey dışa açılımından doğan yeni fırsatları değerlendirmeye ve Çin-ABD ilişkilerinin ilerlemesine katkıda bulunmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cumartesi günü Washington'da ABD iş çevreleri ve diğer sektörlerin temsilcileriyle görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatı tam anlamıyla uygulamak ve ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerini artırıp olumsuzları azaltmak için somut adımlar atmak üzere ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakan, her iki tarafı da iki ülke liderinin San Francisco'da bir araya gelebilmesinin yolunu açmak ve engelleri aşmak üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

ABD ziyaretinin çerçevesi ile Çin ve ABD arasındaki son temasları değerlendiren Wang, ziyaretinin asıl amacının "Bali zirvesini hatırlatmak" ve "San Francisco zirvesinin önünü açmak" olduğunu belirtti.

Çin'in, gelişen iş ortamı ve artan düzeydeki inovasyonlarla dünyanın geri kalanına kapılarını daha da açtığını vurgulayan Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda açıkladığı bir dizi önemli adımın, uluslararası işbirliğinin teşvikine ve Çin-ABD ekonomik ve ticari etkileşiminin güçlendirilmesine önemli faydalar getirdiğini söyledi.

Wang, ikili ilişkilerdeki çalkantıların üstesinden gelmek ve Çin-ABD dostluğunu ilerletmek konusunda kararlılık gösteren ABD iş çevrelerini takdir ettiklerini belirtti.

Çin ve ABD arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğindeki itici gücün kuvvetli olduğunu, temellerin sağlam kaldığını ve işbirliği alanının geniş olduğunu belirten Wang, ABD iş çevrelerini ekonomik ve ticari işbirliğinin "dengeleyici" rolünü tam olarak gerçekleştirmeye ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerde kamu desteğini ve sosyal zemini güçlendirmeye çağırdı.

Toplantıya katılanlar ise ABD ve Çin arasında çeşitli düzeylerde diyalog ve etkileşimin kademe kademe yeniden başlamasını cesaret verici olarak nitelerken, iki tarafın çıkarlarının birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu ve her iki ülkenin başarısı için güçlü bir ABD-Çin ilişkisinin kritik önem arz ettiğini vurguladı.

Katılımcılar, ABD iş çevrelerinin Çin'in yüksek kaliteli kalkınmaya geçişine büyük önem verdiğini, Çin pazarına güvenlerinin tam olduğunu ve iki hükümetin personel etkileşimini kolaylaştırmak üzere etkin önlemler almasını desteklediğini belirtti.

Katılımcılar ayrıca, ABD halkına daha fazla fayda sağlamak amacıyla ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, inovasyon ve iklim değişikliği alanlarında ikili işbirliğinin genişletilmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Wang, Çin'in ekonomik kalkınmasına dair beklentilerin yanı sıra pazara erişim ve fikri mülkiyetin korunması gibi alanlarda ülkesinin attığı olumlu adımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya ABD-Çin İş Konseyi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi ve ABD Ticaret Odası ortaklaşa ev sahipliği yaptı.