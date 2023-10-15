Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin-İsrail çatışması ve Çin-ABD ilişkileri üzerine telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Blinken, Wang'a devam etmekte olan Ortadoğu ziyareti ve Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin ABD'nin tutumu hakkında bilgi verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin-İsrail çatışması ve Çin-ABD ilişkileri üzerine telefon görüşmesi yaptı

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin- İsrail çatışması ve Çin-ABD ilişkileri üzerine telefon görüşmesi yaptı.

Cumartesi günü gerçekleşen görüşmede Blinken, Wang'a devam etmekte olan Ortadoğu ziyareti ve Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin ABD'nin tutumu hakkında bilgi verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Filistin- İsrail çatışmasının sürekli tırmandığını ve kontrolden çıkma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Çin'in sivillere zarar veren tüm eylemlere karşı olduğunu yineleyen Wang, uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınadıklarını söyledi.

Wang, bir ülkenin kendi güvenliğini korumasının masum sivillere zarar verme pahasına olmaması gerektiğine, askeri seçeneklerle hiçbir yere varılamayacağına ve şiddete şiddetle karşılık vermenin sadece kısır döngü yaratacağına inandıklarını vurguladı.

Bakan, şu anda acil önceliğin, insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılması olduğunu söyledi.

Uluslararası insani hukuka uyulması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini savunan Wang, ülkelerin uluslararası mutabakat sağlanması konusunda Birleşmiş Milletler'i (BM), bu yöndeki sorumluluğunu yerine getirmesi konusunda da BM Güvenlik Konseyi'ni desteklemesi gerektiğini belirtti.

Filistin meselesinde çıkış yolunun temelde "iki devletli çözümün" uygulanması ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasından geçtiğini ifade eden Wang, Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının bu yolla mümkün olabileceğini vurguladı.

Wang, Arap ve İsrail halkları arasında uzlaşma olmadan Ortadoğu'da barışın sağlanamayacağını belirtti.

Bakan, Çin'in kapsamlı bir uzlaşıya varılabilmesi için mümkün olan en kısa sürede uluslararası bir barış konferansının toplanması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Wang, uluslararası ve bölgesel kriz meselelerini ele alırken, büyük ülkelerin tarafsız, adil ve sakin kalması, itidalli davranması ve uluslararası hukukun gözetilmesine öncülük etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu temel ilkeler doğrultusunda barış görüşmelerini teşvik etmeye devam edeceğini kaydeden Wang, meselenin en kısa zamanda yeniden siyasi çözüm sürecine döndürülmesi için ABD'nin yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözümü", BM'nin gerilimi düşürme çabalarını ve insani yardım sağlamasını desteklediğini belirten Blinken, Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye de istekli olduklarını söyledi.

Görüşmede iki taraf, Çin-ABD ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin ve ABD arasında son dönemde bir dizi üst düzey temas gerçekleştirildiğini ve ikili ilişkilerde istikrara yönelik sağlanan ivmenin, iki halk ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Wang, ikili ilişkilerin yeniden istikrarlı şekilde gelişimini sağlamak üzere, iki ülke liderinin Endonezya'nın Bali adasında vardığı uzlaşıyı uygulamak, sorunların üstesinden gelerek engelleri kaldırmak, olumlu listeyi çoğaltırken olumsuz olanı azaltmak, Çin'in temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine gerçekten saygı göstermek için ABD'nin Çin'le çalışmasını umduğunu belirtti.

Blinken ise ABD Başkanı Joe Biden ve Xi'nin Bali'de vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, ikili ilişkileri sorumlu şekilde yönetmek ve ikili ilişkilerin istikrarı için çalışmak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.