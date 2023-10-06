Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun önemi vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Tibet Özek Bölgesi'nin Nyingçi şehrindeki 3. Trans Himalaya Forumu'na katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Vang, görüşmede, bu yılın Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuşak ve Yol Girişimi projesinin ve bu kapsamdaki Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun başlatılmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Yeni bir başlangıç noktasında iki ülke arasında büyümeyi, insan yaşamını, açıklığı, yenilikçiliği, doğal çevreyi ve nitelikli kalkınmayı geliştirecek daha nice koridorun kurulacağını umuyoruz." dedi.

Pakistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar'ın bu ay Kuşak ve Yol Forumu için Çin'e yapacağı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Vang, Çin'in modernleşmenin yarattığı imkanları Pakistan ile paylaşmaya, ülkenin geçici zorlukların üstesinden gelerek ulusal kalkınma hedefine ulaşmaya odaklanmasına yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Jilani de Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun Pakistan'ın ekonomik dönüşümünü gerçekleştirmesini sağladığını belirterek, Çin ile ilişkileri geliştirmenin Pakistan dış politikasının daimi köşe taşı olduğunu ve gelecekte de öyle olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Çin'in bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir ettiklerini ifade eden Jilani, Pekin'in Suudi Arabistan ile İran arasındaki uzlaşmayı teşvik etmesinin yalnızca Ortadoğu'da barışa katkı sağlamakla kalmadığını, bölgesel istikrar açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Jilani, Çin'in Pakistan'daki personelinin, projelerinin ve kurumlarının güvenliğini korumak için etkin tedbirler alacağı sözünü verdi.

Çin, Pakistan ile ikili ilişkisini "her koşulda üst düzey stratejik iş birliği" olarak tanımlıyor. İki ülke, Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçasını oluşturan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında çok sayıda ulaştırma ve altyapı projesini birlikte yürütüyor.