Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa'ya çok taraflılığı savunma çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa'ya kargaşa ve krizlerin hakim olduğu dünya konjonktüründe kamplaşma riskine karşı, çok taraflılığı savunma çağrısında bulundu. Vang, Çin ile Fransa'nın, bölünme ve kamplaşma riskine karşı 'bağımsız büyük ülkeler' olarak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa'ya kargaşa ve krizlerin hakim olduğu dünya konjonktüründe kamplaşma riskine karşı, çok taraflılığı savunma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu toplantısı için Pekin'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile bir araya geldi.

Vang, görüşmede, uluslararası duruma kargaşanın hakim olduğunu ve bir biri ardına ortaya çıkan krizlerin iç içe geçtiğini belirterek, Çin ile Fransa'nın, bölünme ve kamplaşma riskine karşı "bağımsız büyük ülkeler" olarak sorumluluk üstlenmesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi rolünü koruyarak gerçek çok taraflılığı savunması ve uygulaması gerektiğine işaret etti.

"Çin ve Avrupa rakip değil partner"

Çin'in Avrupa Birliğini (AB) çok kutuplu dünyada bağımsız ve önemli bir kutup olarak gördüğünü vurgulayan Vang, birliğin "dış müdahalelerden kaçınarak" Çin ile "daha pragmatik ve akılcı" işbirliğine gitmesini umduklarını dile getirdi.

Vang, "Çin ve Avrupa rakip değil partnerdir, ortak çıkarlarımız farklılıklarımıza ağır basıyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Bonne da, Fransa ve Çin'in, iki ülke liderlerinin önderliğinde küresel öneme haiz bir kapsamlı stratejik işbirliğini geliştirdiği ifade ederek, ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye ve Çin'in dünyadaki rolü ve statüsüne büyük önem verdiğini kaydetti.

Fransa'nın Çin ekonomisine güveninin tam olduğunu belirten Bonne, Çin'in kalkınmasını kısıtlama niyetlerinin olmadığının altını çizdi.

"Bölünme riskiyle karşı karşıya olan dünya"

Bonne, "Dünya bölünme riskiyle karşı karşıyayken Fransa ve Çin, işbirliğini güçlendirmeli, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ülkeler olarak dayanışmayı teşvik etmeli ve küresel sorunların çözümünde rol oynamalı." diye konuştu.

Fransa ve Çin'in Kuzey ve Güney arasında etkileşimleri güçlendirip Doğu ile Batı arasında diyaloğu teşvik ederek dünyanın ortak kalkınmasına katkı sağlayabileceğini aktaran Bonne, Çin ile sürdürülebilir kalkınma, biyo-çeşitlilik, iklim değişikliğiyle mücadele gibi küresel sorunlarda birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi..

Fransa'nın Çin'in AB ile işbirliğini desteklediğini ifade eden Bonne, tarafların uluslararası krizlerde eşgüdümü güçlendirerek önemli rol üstlenebileceklerini göstermesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Vang ve Bonne, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin çatışması, iklim değişikliği, yapay zeka ve diğer küresel meselelerde de görüş alışverişinde bulundu.