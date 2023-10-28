Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'yi ziyaret etti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ABD'yi ziyaretinde, iki ülke liderlerinin gelecek ay San Francisco'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında muhtemel görüşmesinin hazırlıklarının yapıldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Vang, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, iki liderin Ekim 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 zirvesi sırasında vardıkları ortak mutabakat doğrultusunda Washington ile iletişimi sürdürmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Vang, ikili ilişkilerin daha kötüye gitmesinin önlenmesi, en kısa sürede istikrarlı ve sağlıklı gelişim doğrultusuna girmesi için, "Bali'deki buluşmayı, San Francisco zirvesinde ilerletmeyi hedeflediklerini" ifade etti.

"Tek Çin" ilkesinin ve diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin ABD ile Çin arasında ikili ilişkilerin siyasi temelini oluşturduğunu ve bu temelin korunması gerektiğini vurgulayan Vang, "İki taraf, dünyaya, tarihe ve insanlığa karşı sorumlulukla hareket etmeli, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam gelişimi için çaba göstermeli." dedi.

Vang, ABD ile Çin arasında iyi ilişkilerin, iki ülkenin ve halklarının yararına olmasının yanında uluslararası toplumun da beklentisi olduğuna işaret ederek, Devlet Başkanı Şi Cinping'in önerdiği, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerinin ilişkilere temel oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden da görüşmede, Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "iki ülke arasında rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiği" mesajını verdi.

Bakan Vang, ziyaretinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de temaslarda bulundu.

ABD-Çin ilişkilerinde diyalog arayışları

Vang'ın ziyareti, ABD-Çin ilişkilerinde jeopolitik ve ekonomik rekabetin yarattığı gerilimlerin ardından diyalog arayışlarının arttığı bir dönemde kritik önem taşıyor.

Çin'e ait yüksek irtifa balonunun şubatta ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktasına gelen Washington-Pekin ilişkilerinde son dönemde üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal etiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının adından temmuzda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer başkanlığındaki bir grup senatör de bu ayın başında Çin'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.

California Valisi Gavin Newsom da bu hafta Çin'e yaptığı ziyarette, Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile görüşme imkanı bulmuştu.

APEC Zirvesi ve Biden-Şi görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kasımda ABD'nin San Francisco şehrinde yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılması ve burada Başkan Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Vang'ın ziyaretinde, Şi'nin zirveye katılımı ve Biden ile muhtemel görüşmesinin detaylarının ele alındığı anlaşılıyor.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Biden katılırken, Çin lideri katılmamıştı.