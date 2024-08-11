Çin Dışişleri Bakanı İran'ın Egemenliğini Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak korumasını desteklemekteyiz. İran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarına yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Wang Yi Bakıri'ye "Çin, İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak korumasını desteklemektedir. İran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarına yardımcı olmaya ve İran ile yakın iletişimde kalmaya hazırız" dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini bir kez daha kınayan Wang Yi, saldırının İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti. - PEKİN