Çin Devlet Konseyi, sellerin önlenmesi ve kuraklığın giderilmesine yönelik çalışmaları vurguladı

Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlığında gerçekleştirilen Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısında, sellerin önlenmesi ve kuraklığın giderilmesine yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Toplantıda ayrıca süper büyük ve mega kentlerdeki köylerin dönüşümünün ilerletilmesi ve sosyal sigorta yönetimi hakkında bir yönetmelik taslağı da görüşülerek karara bağlandı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Wanzhou bölgesinde sular altında kalan bir caddeyi temizleyen kurtarma görevlileri, 14 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlığında gerçekleştirilen Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısında sellerin önlenmesi ve kuraklığın giderilmesine yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantıda insanların ve can güvenliğinin ön planda tutulması, sellerin önlenmesi ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına yönelik hazırlıkların artırılması ve kilit önemdeki ve hassas alanlardaki gizli tehlikelerin giderilmesine yönelik etkin önlemlerin alınması gereği vurgulandı.

Toplantıda özellikle tahıl üretimi için kuraklık yardımı kapsamındaki su kaynaklarının dağıtılması ve kentsel ve kırsal alanlarda su güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca süper büyük ve mega kentlerdeki köylerin dönüşümünün ilerletilmesi hakkında bir yönerge ve sosyal sigorta yönetimi hakkında bir yönetmelik taslağı da görüşülerek karara bağlandı.

Süper büyük ve mega kentlerde bu köylerin yenilenmesinin istikrarlı şekilde teşvik edilmesinin, insanların geçim kaynaklarını iyileştirme, iç talebi artırma ve yüksek kaliteli kentsel gelişimi teşvik etmeye yönelik önemli bir hamle olduğu vurgulandı.

Hükümetin finanse ettiği konutların inşasıyla kentlerdeki köylerin yenilenmesine ve yenilenmenin entegrasyonuna yönelik bilimsel planların oluşturulması için çalışma yürütülmesi istendi.

Toplantıda, yenileme çalışmalarına yönelik politika desteğinin artırılması gerektiği belirtildi. Yenileme modelinde yenilik yapılması, özel sermayenin katılımının teşvik edilmesi ve sürdürülebilir faaliyetler için yeni iş biçimlerinin geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Toplantıda ayrıca sosyal sigorta yönetimi mevzuatının, hizmetlerin standartlaştırılmasına, hizmet yönetiminin optimizasyonuna ve kitlelerin sosyal güvenlik hak ve çıkarlarının daha iyi bir tarzda korunmasına olanak sağladığı da kaydedildi.

Toplantıda ayrıca sosyal sigorta fonlarının denetimi ve kurumsal kalkınmasının artırılması ve fonların güvenli operasyonunu sağlamak üzere yasa ve yönetmeliklerin her türlü ihlalinin cezalandırılması gerektiği belirtildi.