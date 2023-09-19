Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD ile İlişkilerin İstikrarını Sağlamak İçin Orta Yolu Bulunması Gerektiğini Belirtti

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD'ye, son dönemde gerilimlerin yaşandığı ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı bir doğrultuya sokmak için tarafların 'orta yolu bulması' gerektiğini belirtti. Han, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmesinde, ilişkileri sorumlu şekilde yönetme konusunda vardıkları uzlaşmayı anımsatarak, karşılıklı güvene ve faydaya dayalı işbirliğini geliştirmek için uygun koşulları ve anlayışı sağlamalarını umduğunu ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD'ye, son dönemde gerilimlerin yaşandığı ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı bir doğrultuya sokmak için tarafların "orta yolu bulması" gerektiğini belirtti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

Han, görüşmede, iki ülke liderlerinin Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki buluşmasında "ilişkileri sorumlu şekilde yönetme" konusunda vardıkları uzlaşmayı anımsatarak, "Umarım taraflar orta yolu bulur, pratik adımlarla karşılıklı güvene ve faydaya dayalı işbirliğini geliştirmek için uygun koşulları ve anlayışı sağlar." dedi.

Bakan Blinken'in haziranda Çin'e yaptığı ziyaretin, iki ülkenin ilişkilerinde istikrarı sağlamak üzere iletişim ve diyaloğu artırdığına ilişkin dünyaya yapıcı bir mesaj verdiğini ifade eden Han, ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir doğrultuya girmesinin hem ABD ve Çin'in hem de dünyanın çıkarına olacağını vurguladı.

Ziyarete ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Blinken ve Han'ın, "gelecek haftalarda üst düzey görüşmeler dahil iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladığı" kaydedildi.

İki yetkilinin, "potansiyel işbirliği alanlarını ele aldığı" ve "ulusaşırı ortak sorunlarda işbirliğini ilerletmekten yana olduğu" belirtilen açıklamada, tarafların, ayrıca "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, Kuzey Kore'nin provokatif eylemleri gibi küresel ve bölgesel sorunlara dair görüş alışverişinde bulunduğu" aktarıldı.

Açıklamada, Blinken'in Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemine de dikkati çektiği bildirildi.

Han ve Blinken'in görüşmesi, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 16-17 Eylül'de Malta'da yaptıkları görüşmenin ardından geldi. Görüşmede ikilinin, "ABD-Çin ilişkilerindeki kilit konuları, küresel ve bölgesel güvenlik meselelerini, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Tayvan sorununu ele aldığı" belirtilmişti.

ABD ile Çin ardından son dönemde üst düzey temasların arttığı gözleniyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazirandaki gezisinin ardından temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta da Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

Siyasi gözlemciler, söz konusu temasların, Biden ile Şi arasında kasımda ABD'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yapılacak olası bir görüşmenin hazırlığı olabileceği değerlendirmesini yapıyor.