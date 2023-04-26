Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Xi Jinping, Ukrayna'ya özel temsilci atanacağını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, dünyada diplomatik temaslar da sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping savaşın başlamasından bu yana ilk kez telefonda görüştü. Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, görüşme talebinin Ukrayna'dan geldiği, iki liderin Çin-Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizini ele aldığı bildirildi.

"Çin daima barıştan yanadır"

Çin Devlet Başkanı Xi, Çin-Ukrayna ilişkilerinin siyasi temelinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı gösterilmesinin oluşturduğuna işaret ederek, uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin Çin'in Ukrayna ile işbirliğini ilerletmeyi istediğini söyledi. Ukrayna krizinin karmaşık bir hale dönüştüğünü ve bunun uluslararası alanda büyük etki oluşturduğuna dikkat çeken Xi, "Ukrayna krizinde Çin daima barıştan yanadır. Çin'in temel pozisyonu tarafları barış yapmaya ikna etmek ve müzakereleri desteklemek olmuştur" dedi.

Çin, Ukrayna'ya özel temsilci atayacak

Çin'in barış görüşmelerinin ilerletilmesi, ateşkes sağlanması ve en kısa sürede barışın sağlanması için çalışmayı sürdüreceğine dikkat çeken Xi Jinping, Pekin yönetiminin siyasi çözüm konusunda tüm taraflarla iletişim kurulması için Ukrayna'ya özel temsilci göndereceğini kaydetti. Nükleer silah kullanımı konusundaki endişelerle ilgili açıklamalarda bulunan Xi, "Nükleer savaşın bir kazananı olmaz. Tüm taraflar sakin olmalı, hem kendilerinin hem de insanlığın geleceği için krizi ortaklaşa yönetmeli ve kontrol etmelidir" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Ukrayna'ya insani yardımda bulunmayı sürdüreceğini de belirten Çinli lider, geçen yıl Çin vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi konusundaki yardımları nedeniyle Zelenskiy'e teşekkür etti.

"Jinping ile anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ülkesinin Çin ile ilişkilerini derinleştirmeyi istediğine işaret ederek, "Dünyada barış ve istikrarı korumak için Çin ile birlikte çalışmayı istiyoruz" dedi.

Zelenskiy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin'e temsilci atamasının ikili ilişkilerimizin gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi, geçtiğimiz ay Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. - PEKİN