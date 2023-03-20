- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moskova'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moskova'da

MOSKOVA - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping,, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak bugün özel uçağıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Jinping, havalimanında Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko tarafından resmi törenle karşılandı. Her iki ülke heyetlerinin de hazır bulunduğu törende askeri kıtayı selamladı.

İki lider arasındaki TSİ 16.30'da başlaması beklenen görüşmede kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.