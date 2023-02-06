Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı Politika Haberleri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle başsağlığı mesajı gönderdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle başsağlığı mesajı gönderdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Türkiye'de meydana gelen büyük can kaybına ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziye, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti. Xi, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türk hükümetinin ve halkının afetin etkilerinin en kısa sürede üstesinden geleceğine, ülkeyi yeniden inşa edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - PEKİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Çin Halk Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Xi Jinping Politika Haberler

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