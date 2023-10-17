Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi. İki lider, Çin ve Şili arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede, Şili'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Güney Amerika ülkesi ve Kuşak ve Yol Girişimi'ne bölgedeki desteğin öncüsü olduğunu belirtti.

Çin ve Şili'nin, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunda ilerleme konusunda birbirini desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Şi, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasında uyumun güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Şi, iki ülkenin ekonomi, ticaret, altyapı gibi geleneksel işbirliği alanlarının yanında temiz enerji, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi potansiyel büyüme alanlarında işbirliğini geliştirmesini, Şili'nin Çin ile Latin Amerika arasında yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin öncüsü haline gelmesini dilediklerini belirtti.

Çin ve Şili'nin, "Küresel Güney"in parçası olduğunu vurgulayan Şi, Çin'in gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğini ayakta tutmak, gerçek çok taraflılığı ve serbest ticareti savunmak için Şili ile iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Şi, Şili'nin Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (Çin-CELAC) Forumu'na olumlu katkısını takdir ettiklerini, Çin'in Latin Amerika ile işbirliğindeki özel rolünü sürdürmesini dilediklerini kaydetti.

Şili Devlet Başkanı Boric de, Kuşak ve Yol Girişiminin dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelere karşılıklı faydaya dayalı işbirliğiyle ortak kalkınma için önemli bir platform sağladığını belirterek, ülkesinin bunu önemsediğini ve girişimin aktif bir katılımcısı olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Şili'nin, Çin'in, Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na (DEPA) katılımını desteklediğini ifade eden Boric, Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasında işbirliğinin gelişimine aracılık etmek istediklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol işbirliği, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyon, gümrük denetimi ve karantina alanlarında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.