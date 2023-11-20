Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile ilişkilerinin uluslararası alandaki zorlu değişimlerin sınamasına dayandığını ve gelişme doğrultusunu sürdürerek küresel istikrar ve kalkınma için belirleyici rol oynadığını bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile ilişkilerin uluslararası alandaki zorlu değişimlere dayandığını ve küresel istikrar için belirleyici rol oynadığını bildirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile ilişkilerinin uluslararası alandaki zorlu değişimlerin sınamasına dayandığını ve gelişme doğrultusunu sürdürerek küresel istikrar ve kalkınma için belirleyici rol oynadığını bildirdi.

Şi, iki ülkenin iktidar partileri Çin Komünist Partisi ile Birleşik Rusya Partisi'nin 10. Diyalog Mekanizması Toplantısı'na gönderdiği yazılı mesajda, iki ülke arasındaki bağların, "büyük ülkeler arası yeni model ilişkilere örnek teşkil ettiğini" belirtti.

Dünyanın yüzyıldır görülmeyen hızlı değişimlerden geçtiği, yeni bir kargaşa ve dönüşüm döneminin yaşandığına işaret eden Şi, "Çin-Rusya ilişkileri uluslararası alandaki zorlu değişimlerin sınamasına rağmen ayakta ve küresel kalkınma ile istikrar için giderek daha belirgin bir stratejik rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin, 2024'te diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Şi, Çin'in iyi komşuluğa dayalı dostluğu, kapsamlı stratejik eşgüdümü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürmek, iki ülkenin kalkınmasını ve yeniden canlanmasını teşvik etmek ve dünyaya daha fazla olumlu enerji ve istikrar sağlamak üzere birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Şi, iktidar partileri arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin iki ülke arasında siyasi güvenin güçlendirilmesine olumlu katkı sağladığını kaydetti.

Çin ile Rusya arasında yakınlaşma

ABD ile jeostratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Çin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Rusya ile ilişkilerinin geliştiği gözleniyor.

Çin lideri, martta düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden devlet başkanı seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşımasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Şi, ziyarette, Putin'e hitaben, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek bir değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ziyarette, ilişkilerin yeni bir boyuta yükseltilmesine dair anlayış birliğine varılmış, Pekin ile Moskova arasında stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesi vurgulanmıştı.

Rus lider de Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere 18-20 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret etmişti.