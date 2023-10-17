Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Papua Yeni Gine Başbakanı ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile bir araya geldi. İki lider, Kuşak ve Yol Girişimi'nin bölgedeki işbirliğini ve kalkınmayı nasıl destekleyeceğini görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede, Papua Yeni Gine'nin Pasifik ada ülkeleri içinde Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Şi, aradan geçen zamanda Moresby Limanı Bağımsızlık Bulvarı ve Bukuta Akademisi gibi projelerin inşasındaki ilerlemelerin olumlu örnekler olarak kayda geçtiğini ve girişime bölgede öncülük ettiğini belirtti.

Çin'in, Papua Yeni Gine'nin ulusal egemenliğini, güvenliğini, kalkınma çıkarlarını ve kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğinin altını çizen Şi, Papua Yeni Gine ile yüksek kaliteli "Kuşak ve Yol" işbirliğini sürdüreceklerini, Çin modernleşmesinin yarattığı kalkınma fırsatlarını paylaşacaklarını, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi hedefe odaklı şekilde artıracaklarını, altyapı, tarım, ormancılık, balıkçılık, temiz enerji, iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında işbirliğini geliştirerek ülkenin sanayileşmesine, modernleşmesine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Şi, Çin'in ülkelerin, büyük veya küçük olduğuna bakılmaksızın eşit kabul edilmesi ilkesine bağlı olduğunu, Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini, gelişmekte olan ülkeler arasındaki "güney-güney işbirliği" olarak gördüğünü, herhangi bir siyasi hedef gütmediğini, ayrıcalık aramadığını, bu ülkelerden kendisinin sözcülüğünü yapmasını istemediğini vurguladı.

Pasifik ada ülkelerinin isteklerine ve ihtiyaçlarına saygı duyduklarının altını çizen Şi, Çin'in bölge ile işbirliğini derinleştirerek uzun vadeli ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacağını bildirdi.

Papua Yeni Gine Başbakanı Marape ise Çin ile işbirliğinin ülkenin kalkınması açısından önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmeyi ve Pasifik ada ülkeleri ile Çin arasında bağların güçlendirilmesine aracılık etmeyi istediklerini dile getirdi.