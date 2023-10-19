Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı ile bir araya geldi. Görüşmede, Çin ve Nijerya arasındaki işbirliği ve projelerin önemi vurgulandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, son 10 yılda Çin ile Nijerya arasında Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinin büyük canlılık sağladığını, aralarında demir yolları, limanlar, elektrik santralleri ve iletişim şebekelerinin olduğu çok sayıda projenin tamamlandığı, serbest ticaret alanlarının hayat geçirilmesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Şi, dünyanın kargaşa ve değişimlerden geçtiği bir dönemde Çin ve Nijerya'nın aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekerek Nijerya'nın kendi ulusal koşullarına uygun modernleşme yolunu izlemesini ve uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasını desteklediklerini ifade etti.

Çin'in, Nijerya ve Afrika ile Kuşak ve Yol işbirliğinde daha etkin sonuçlar elde etmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Şi, kıtanın ve ülkenin sanayileşmeyi ve tarımda modernleşmeyi hayata geçirmesine destek olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Shettima da Çin'in Nijerya'ya ve Afrika ülkelerine daima eşit ve saygılı davrandığını, asla "patronluk taslamadığını", Afrika halklarının bağımsızlık ve kalkınma arayışını desteklediğini vurgulayarak gelişmekte olan ülkeler için önerdiği işbirliği girişimleriyle Nijerja'nın ve Afrika'nın kalkınmasına ve sanayileşmesine katkı sağladığını belirtti.

Nijerya'nın "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu yineleyen Shettima, Çin ile Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirerek sürdürmeyi ve ilişkileri yeni bir düzeye yükseltmeyi istediğini dile getirdi.